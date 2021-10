Paura durante Newcastle-Tottenham: partita interrotta e medici in tribuna (Di domenica 17 ottobre 2021) durante Newscatle-Tottenham un tifoso dei padroni di casa ha avuto un malore. La gara è stata interrotta per qualche minuto. Oggi era la prima gara del Newcastle da quando è passato di proprietà al fondo arabo PIF. Il suo valore è di circa 370 miliardi di euro. I tifosi dei ‘Magpies’ hanno accolto con entusiasmo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 17 ottobre 2021)Newscatle-un tifoso dei padroni di casa ha avuto un malore. La gara è stataper qualche minuto. Oggi era la prima gara delda quando è passato di proprietà al fondo arabo PIF. Il suo valore è di circa 370 miliardi di euro. I tifosi dei ‘Magpies’ hanno accolto con entusiasmo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

MindOn_it : La paura è un’emozione nata per difenderci dai pericoli, ma quando siamo dal cliente potrebbe essere anche un ostac… - Tony_Montana87 : @Evertrip @TSbagliata I vaccini non sono mai stati usati durante una pandemia. Questa è la prima volta. Gli ipocond… - sanxalo : comunque quando ha iniziato a fare le facce durante la prima esibizione ho avuto seriamente paura terrore - giuliano193 : @mariannaaprile Perché per paura dei ballottaggi avete organizzato una manifestazione politica durante il silenzio… - Savemeaa1 : Mille voci pezzone da paura eccomi a cantare a squarciagola sul divano e ad ascoltarla in continuazione durante il giorno #Amici21 -