Passione Napoli, migliaia di tifosi scortano la squadra allo stadio (Di domenica 17 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un corteo di qualche centinaio di tifosi ha preceduto l’inizio di Napoli-Torino. Lungo le strade della città partenopea gli ultras scorreranno su moto e scooter il pullman della squadra fino all’ingresso, di fronte al Maradona. Il ritrovo nei pressi dell’Hotel Caracciolo, dove la squadra ha fatto il ritiro prepartita e poi via verso lo stadio. I tifosi hanno voluto ringraziare così mister Spalletti e la squadra per i risultati ottenuti fino ad ora e incitarli ad ottenere comunque il massimo nella gara del Maradona contro gli uomini di Juric. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 17 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un corteo di qualche centinaio diha preceduto l’inizio di-Torino. Lungo le strade della città partenopea gli ultras scorreranno su moto e scooter il pullman dellafino all’ingresso, di fronte al Maradona. Il ritrovo nei pressi dell’Hotel Caracciolo, dove laha fatto il ritiro prepartita e poi via verso lo. Ihanno voluto ringraziare così mister Spalletti e laper i risultati ottenuti fino ad ora e incitarli ad ottenere comunque il massimo nella gara del Maradona contro gli uomini di Juric. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Passione ##Napoli, migliaia di #Tifosi scortano la squadra allo #Stadio ** - balatella : Umilta',Sincerita',passione . SI GRUOSS NINO!! SEI TU NAPOLI ? #DomenicaIn @maravenierof - TOSADORIDANIELA : RT @ParticipioPart: Si tifa Napoli per passione; juve per affiliazione. (Cit, 1991 P.P.) - ivangallo80 : RT @ParticipioPart: Si tifa Napoli per passione; juve per affiliazione. (Cit, 1991 P.P.) - FabioOffreda : RT @tuttonapoli: Gli ultrà chiamano a raccolta i tifosi nell'hotel che ospita il Napoli: 'La passione non s'è spenta' -