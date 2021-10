Parma-Monza, le formazioni ufficiali (Di domenica 17 ottobre 2021) Al Tardini si gioca Parma-Monza, due squadre entrambe alla ricerca di punti. Ecco le formazioni ufficiali: Parma (4-1-4-1): Buffon; Delprato, Cobbaut, Osorio, Coulibaly; Schiattarella; Man, Juric, Brunetta, Mihaila; Tutino. Monza (4-4-2): Di Gregorio; Donati, Sampirisi, Marrone, Carlos Augusto; Pedro Pereira, Barberis, Mazzitelli, D’Alessandro; Dany Mota, Gytkjaer. FOTO: Twitter Parma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 17 ottobre 2021) Al Tardini si gioca, due squadre entrambe alla ricerca di punti. Ecco le(4-1-4-1): Buffon; Delprato, Cobbaut, Osorio, Coulibaly; Schiattarella; Man, Juric, Brunetta, Mihaila; Tutino.(4-4-2): Di Gregorio; Donati, Sampirisi, Marrone, Carlos Augusto; Pedro Pereira, Barberis, Mazzitelli, D’Alessandro; Dany Mota, Gytkjaer. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

tabellamercatob : 8^ giornata #SerieB Alle 16.15 #ParmaMonza Formazioni Due cambi #Parma: Osorio e Man al posto di Valenti e Vasquez… - sportparma : Parma-Monza, le formazioni ufficiali - ParmaLiveTweet : LIVE! Parma-Monza, si torna in campo dopo la sosta per le nazionali - fantapiu3 : #SerieB: formazioni ufficiali #Parma - #Monza #fantacalcio #campionato #calciomercato #consiglifantacalcio… - GiuseppeFiorino : @NOWTV_It non riesco a vedere Parma-Monza ed altre partite teoricamente in diretta su Sky (es: Turris-Palermo). Pot… -