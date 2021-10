Newcastle-Tottenham, partita sospesa: un tifoso ha un infarto, Dier fa prendere il defibrillatore (VIDEO) (Di domenica 17 ottobre 2021) Situazione caotica in Premier League nel corso di Newcastle-Tottenham. La partita è stata sospesa per alcuni minuti a causa di un infarto occorso a un tifoso. Il supporter aveva un urgente bisogno del massaggio cardiaco e ad accorgersi della situazione è stato Dier, che ha subito fatto cenno ai propri sanitari di prendere un defibrillatore per andare a soccorrere l’uomo vittima dell’attacco di cuore. L’incontro è ricominciato dopo circa quattro minuti di sospensione, un bel gesto quello del centrocampista degli Spurs, nella speranza che venga salvata la vita al tifoso. El fútbol paso a segundo plano en el partido del #Newcastle #Tottenham para reanimar un hincha del equipo local. ... Leggi su sportface (Di domenica 17 ottobre 2021) Situazione caotica in Premier League nel corso di. Laè stataper alcuni minuti a causa di unoccorso a un. Il supporter aveva un urgente bisogno del massaggio cardiaco e ad accorgersi della situazione è stato, che ha subito fatto cenno ai propri sanitari diunper andare a soccorrere l’uomo vittima dell’attacco di cuore. L’incontro è ricominciato dopo circa quattro minuti di sospensione, un bel gesto quello del centrocampista degli Spurs, nella speranza che venga salvata la vita al. El fútbol paso a segundo plano en el partido del #para reanimar un hincha del equipo local. ...

