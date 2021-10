Mercedes AMG SL: cambia la data del debutto (Di domenica 17 ottobre 2021) L’atteso debutto della nuova Mercedes AMG SL è stato rimandato di alcuni giorni. La presentazione della sportiva tedesca era in programma per il 20 ottobre. Tuttavia, l’azienda di Stoccarda ha comunicato un cambiamento di data. Infatti è stato annunciato che il giorno dell’esordio ufficiale della vettura sarà giovedì 28 ottobre. Per adesso da casa Mercedes Leggi su periodicodaily (Di domenica 17 ottobre 2021) L’attesodella nuovaAMG SL è stato rimandato di alcuni giorni. La presentazione della sportiva tedesca era in programma per il 20 ottobre. Tuttavia, l’azienda di Stoccarda ha comunicato unmento di. Infatti è stato annunciato che il giorno dell’esordio ufficiale della vettura sarà giovedì 28 ottobre. Per adesso da casa

Advertising

alexcastriotta : Non sottovaluterei l'impatto dell'eventuale ritiro di Petronas sulle performance della Mercedes. Nessun'altra monop… - miglioresulweb : ?? ?? Prezzo: 169,00 € ?? super prezzo ?? ?? Clicca per vedere questa offerta - lautomobile_ACI : A partire dal prossimo anno, la @MercedesAMG One entrerà finalmente in produzione. - infoiteconomia : Mercedes-AMG: la hypercar One e le altre novità E-Performance - _autoblog : Mercedes-AMG: la hypercar One e le altre novità E-Performance -