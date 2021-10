Luiz Felipe sui social: “Il Tucu è uno dei più grandi amici che ho. Forse ho sbagliato il momento” (Di domenica 17 ottobre 2021) Il difensore della Lazio, Luiz Felipe, ha pubblicato nella notte su Instagram un messaggio di scuse, dove spiega il gesto fatto a Correa, un gesto istintivo, un abbraccio, che molti, anche l’arbitro, ha ritenuto provocatorio, non sapendo il rapporto di amicizia che intercorre tra i due. Evidentemente, i modi e i tempi sono stati sbagliati, con il giocatore, che si è reso conto dell’errore e lo ha spiegato sui social. Ecco quanto scritto: “Vorrei esprimermi sulle ripercussioni negative in relazione a quanto accaduto oggi, a fine partita. Innanzitutto, voglio chiarire che ho un grande rispetto per l’Inter o per qualsiasi altro club. Siamo tutti professionisti, che lavorano per perseguire i nostri obiettivi e non mancheremmo mai di rispetto a un altro professionista. A fine partita sono finito per saltare sulle spalle di ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 17 ottobre 2021) Il difensore della Lazio,, ha pubblicato nella notte su Instagram un messaggio di scuse, dove spiega il gesto fatto a Correa, un gesto istintivo, un abbraccio, che molti, anche l’arbitro, ha ritenuto provocatorio, non sapendo il rapporto dizia che intercorre tra i due. Evidentemente, i modi e i tempi sono stati sbagliati, con il giocatore, che si è reso conto dell’errore e lo ha spiegato sui. Ecco quanto scritto: “Vorrei esprimermi sulle ripercussioni negative in relazione a quanto accaduto oggi, a fine partita. Innanzitutto, voglio chiarire che ho un grande rispetto per l’Inter o per qualsiasi altro club. Siamo tutti professionisti, che lavorano per perseguire i nostri obiettivi e non mancheremmo mai di rispetto a un altro professionista. A fine partita sono finito per saltare sulle spalle di ...

Ultime Notizie dalla rete : Luiz Felipe Luiz Felipe crede di poter sfottere Correa che invece la prende malissimo (VIDEO) Uno dei tanti episodi di Lazio - Inter. I due sono molto amici ma il clima era teso dopo il gol con Dimarco a terra. Luiz Felipe è stato espulso Al termine della partita, con gli animi ancora accesi dopo quanto accaduto specie nel corso dell'episodio che ha portato al 2 - 1 della Lazio (che ha segnato con l'...

Dopo Laizo - Inter, Luiz Felipe fa chiarezza sui social Luiz Felipe è stato espulso per quello che poteva sembrare un comportamento antisportivo per aver abbracciato Correa, sui social fa chiarezza Il fra west di Lazio - Inter si è concluso con il rosso a ...

Perché Luiz Felipe è stato espulso, l’abbraccio provocatorio a Correa: “Sono amici, ha sbagliato” Sport Fanpage Attacco Inter, c’è il nome per gennaio. “Occasione pronta per essere colta” Il primo KO in Serie A dell'Inter di Simone Inzaghi porta ad una serie di riflessioni, anche per il reparto offensivo ...

Prima sconfitta per l'Inter, la Lazio vince 3-1 Prima sconfitta per l'Inter, la Lazio vince 3-1. La Lazio rimonta e travolge l'Inter 3-1 nell'anticipo dell'8 giornata di Serie A ...

