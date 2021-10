LIVE Superbike, GP Argentina 2021 in DIRETTA: Redding domina gara-2, Rea accorcia a -30 da Razgatlioglu (Di domenica 17 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.42 La nostra DIRETTA volge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! 20.40 Razgatlioglu non ha chiuso definitivamente il Mondiale, ma può comunque gestire un vantaggio abbastanza confortevole di 30 punti su Rea nelle ultime tre manche della stagione. 20.38 Redding, nonostante la vittoria in gara-2, è aritmeticamente fuori dalla lotta per il titolo. Il ducatista paga infatti 66 punti di ritardo da Razgatlioglu con 62 punti ancora in palio nell’ultimo GP. Di seguito l’ordine d’arrivo di gara-2 per il GP d’Argentina 2021 della Superbike: 1 45 Redding Scott Ducati Panigale V4 R LEAD LEAD 1’37.615 305 309 2 1 ... Leggi su oasport (Di domenica 17 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.42 La nostravolge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! 20.40non ha chiuso definitivamente il Mondiale, ma può comunque gestire un vantaggio abbastanza confortevole di 30 punti su Rea nelle ultime tre manche della stagione. 20.38, nonostante la vittoria in-2, è aritmeticamente fuori dalla lotta per il titolo. Il ducatista paga infatti 66 punti di ritardo dacon 62 punti ancora in palio nell’ultimo GP. Di seguito l’ordine d’arrivo di-2 per il GP d’della: 1 45Scott Ducati Panigale V4 R LEAD LEAD 1’37.615 305 309 2 1 ...

