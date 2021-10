India, almeno 25 morti per inondazioni e frane nel sud - ovest del Paese (Di domenica 17 ottobre 2021) almeno 25 persone sono morte per le piogge torrenziali che hanno causato inondazioni e frane nel sud - ovest dell'India. Lo hanno reso noto le autorità locali. Migliaia di persone sono state evacuate ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 17 ottobre 2021)25 persone sono morte per le piogge torrenziali che hanno causatonel sud -dell'. Lo hanno reso noto le autorità locali. Migliaia di persone sono state evacuate ...

