“Il Cacciatore 3” | la serie con Francesco Montanari pronta al debutto su Rai2

(Di domenica 17 ottobre 2021) Lo scorso mercoledì 13 ottobre è andata in onda la puntata finale dell’ultima stagione de L’Ispettore Coliandro. La, ideata da Carlo Lucarelli, ha visto ancora una volta Giampaolo Morelli nei panni del protagonista, dal fiuto – non sempre -infallibile. Giunto al termine, lo show ora passerà il testimone a un’altra attesissima uscita di. A partire dal prossimo mercoledì 20 ottobre debutterà, infatti, la terza stagione de Il. La fiction vedrà nuovamente, nel ruolo principale di Saverio Barone,. Il personaggio ripercorre la storia vera di Alfonso Sabella, noto magistrato anti-mafia, il cui nome spicca inoltre tra gli ideatori della, insieme a quelli di Marcello Izzo e Silvia Ebreul. Lo show si basata infatti sul suo romanzo autobiografico, ...

