Dove mangiare in Italia: tre dritte per il fine settimana (Di domenica 17 ottobre 2021) OSTERIA DELL'ELEFANTE A neanche mezz'ora da Roma carni locali da allevamenti di fiducia cotte al barbecue nelle ex cantine del Castello di Torre in Pietra, ristrutturate perfettamente tra pietra, ferro e cenni design. Prima assaggiate i loro taglieri di salumi e formaggi, nonché strozzapreti con pesto alle cime di rapa e pane croccante o guancia di manzo al Sagrantino, tutto cucinato dallo chef Marco Di Luca. Se il tempo lo permette, mangiate a pranzo nei tavoli all'aperto e ordinate pure il loro vino. Super! Dove: Via di Torre in Pietra, 247 – Loc. Torrimpietra (Roma) TELEFONO: 06.61697070 PREZZO MEDIO: 35 EURO SITO WEB: www.osteriaelefante.it PUPILLO "Non siamo gourmet, siamo popolari". Dice così Luca Mastracci Pupillo, proprietario e pizzaiolo di questo locale a Frosinone – un'altra storica sede è a Priverno – noto per la pizza buona e digeribile. In quella fritta ...

