Coronavirus, 2.437 contagiati e 24 morti nell’ultimo giorno. Il tasso di positività è stabile allo 0,6% (Di domenica 17 ottobre 2021) Il bollettino del 17 ottobre 2021 Sono 24 i decessi legati al Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Il dato arriva dal monitoraggio giornaliero diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute. Ieri le vittime segnalate erano state 14. Il totale di morti da inizio emergenza sanitaria arriva così a quota 131.541. Il numero dei nuovi contagi è di 2.437. In calo rispetto ai 2.983 del bollettino di ieri, 2.732 di due giorni fa. Scendono a quota 77.569 gli attualmente positivi (ieri 78.071). La situazione negli ospedali Oggi 17 ottobre si registrano 15 nuovi ingressi in terapia intensiva. Un numero in lieve aumento rispetto ai 12 segnalati nella giornata di ieri. Il totale dei ricoveri in rianimazione invece scende a 349 (ieri erano 352). Sul fronte dei ricoveri ordinari, quelli nei reparti in area non critica, si ... Leggi su open.online (Di domenica 17 ottobre 2021) Il bollettino del 17 ottobre 2021 Sono 24 i decessi legati alregistrati in Italia nelle ultime 24 ore. Il dato arriva dal monitoraggio giornaliero diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute. Ieri le vittime segnalate erano state 14. Il totale dida inizio emergenza sanitaria arriva così a quota 131.541. Il numero dei nuovi contagi è di 2.437. In calo rispetto ai 2.983 del bollettino di ieri, 2.732 di due giorni fa. Scendono a quota 77.569 gli attualmente positivi (ieri 78.071). La situazione negli ospedali Oggi 17 ottobre si registrano 15 nuovi ingressi in terapia intensiva. Un numero in lieve aumento rispetto ai 12 segnalati nella giornata di ieri. Il totale dei ricoveri in rianimazione invece scende a 349 (ieri erano 352). Sul fronte dei ricoveri ordinari, quelli nei reparti in area non critica, si ...

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus, 17 ottobre 2021 • Attualmente positivi: 77.569 • Deceduti: 131.541 (+24) • Dimessi/Guariti: 4.508.… - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: Sono 381.051 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispe… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Sono 2.437 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 2.983) a fronte di 381.051 tamponi effett… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 17 ottobre: 2.437 nuovi casi e 24 morti - fisco24_info : Covid oggi Italia, 2.437 contagi e 24 morti: bollettino 17 ottobre: Numeri del Coronavirus in Italia, regione per r… -