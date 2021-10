Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 17 ottobre 2021 (Di domenica 17 ottobre 2021) Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 17 ottobre 2021 Questa sera, domenica 17 ottobre 2021, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con Che tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, mentre continua il focus sull’emergenza Covid-19 con Roberto Burioni. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 17 ottobre, di Che tempo che fa. anticipazioni e ospiti Nella terza puntata di Che tempo che ... Leggi su tpi (Di domenica 17 ottobre 2021) Cheche fa:di, 17Questa sera, domenica 17, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con CheChe Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, mentre continua il focus sull’emergenza Covid-19 con Roberto Burioni. Ma vediamo insieme tutte lee glidi, 17, di Cheche fa.Nella terzadi Cheche ...

