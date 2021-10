Che orrore la piazza comunista della Cgil (Di domenica 17 ottobre 2021) 00:00 Manifestazione antifascista, apoteosi giornalistica per la piazza rossa di Landini. Tutto questo in pieno silenzio elettorale. 08:40 “Ipocrisia rossa”, titola il Giornale e non posso che sottoscrivere. “Resistenza contro la Cgil” è invece il titolo della Verità. 10:50 Il Cavaliere dice a Libero che il lasciapassare è indice di libertà. Mah! 11:15 I virologi ci dicono che è rischioso togliere il pass. Ormai vale tutto! 12:20 I no pass invece vanno allo scontro e i portuali hanno già ceduto… 12:35 Nel frattempo vola il reddito di cittadinanza. 13:45 Il Pil cresce più del previsto per Confindustria ma non altrettanto le rinnovabili. 15:30 L’accusa di sessismo a Putin perché risponde male ad una giornalista è semplicemente ridicola. L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di domenica 17 ottobre 2021) 00:00 Manifestazione antifascista, apoteosi giornalistica per larossa di Landini. Tutto questo in pieno silenzio elettorale. 08:40 “Ipocrisia rossa”, titola il Giornale e non posso che sottoscrivere. “Resistenza contro la” è invece il titoloVerità. 10:50 Il Cavaliere dice a Libero che il lasciapassare è indice di libertà. Mah! 11:15 I virologi ci dicono che è rischioso togliere il pass. Ormai vale tutto! 12:20 I no pass invece vanno allo scontro e i portuali hanno già ceduto… 12:35 Nel frattempo vola il reddito di cittadinanza. 13:45 Il Pil cresce più del previsto per Confindustria ma non altrettanto le rinnovabili. 15:30 L’accusa di sessismo a Putin perché risponde male ad una giornalista è semplicemente ridicola. L'articolo proviene da Nicola Porro.

