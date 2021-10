Calcio | Dionisi ' Bisogna fare mea culpa | io per primo'

Advertising

sportface2016 : #SerieA | #GenoaSassuolo 2-2, le dichiarazioni del tecnico neroverde Alessio #Dionisi - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SASSUOLO - Dionisi: 'Raspadori e Scamacca hanno dimostrato che possono giocare insieme' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SASSUOLO - Dionisi: 'Raspadori e Scamacca hanno dimostrato che possono giocare insieme' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SASSUOLO - Dionisi: 'Raspadori e Scamacca hanno dimostrato che possono giocare insieme' - napolimagazine : SASSUOLO - Dionisi: 'Raspadori e Scamacca hanno dimostrato che possono giocare insieme' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Dionisi

... "L'obiettivo è far giocare Scamacca e Raspadori insieme, forse ora Giacomo ha qualità per stare più sotto punta, avendo meno fisicità per giocare da prima punta - sottolinea- Gianluca non ...AlessioArbitro: Chiffi di Padova Assistenti: Mondin " Della Croce Quarto Ufficiale: Miele VAR: Fabbri " Liberti Note: ammoniti Frattesi (S), Biraschi (G), Chiriches (S), Destro (G), Harroui (...È ovviamente deluso Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, per l rimonta subita: «Dovevamo schiacciare di più sull’acceleratore, invece col doppio vantaggio abbiamo pensato di averla già vinta. Il sec ...Il Genoa non muore mai. Terza rimonta stagionale da 0-2 per un punto che certamente non risolve i problemi di classifica ma sicuramente dà respiro e motivazione a una squadra ancora ...