Benjamin Mascolo parla dell'attacco a Francesco Facchinetti

Il racconto di Benjamin Mascolo

Si torna a parlare dell'aggressione avvenuta ai danni di Francesco Facchinetti per mano di Conor McGregor, campione mondiale di arti marziali miste. Il tutto ha avuto luogo nei pressi di un hotel di Roma e nella notte lo sportivo ha cominciato a prendere a pugni il cantante senza un reale L'articolo proviene da Novella 2000.

sabrinalimanni : @ISOCRATE8 Erano semplicemente a cenare nello stesso locale e Conor ha invitato la moglie (attrice americana) di Be… - AlanIlMagi : Il racconto di Benjamin #Mascolo presente durante la rissa #McGregor #Facchinetti - fedehugme3 : mio padre sotto la foto di me e Benjamin... BENGIAMI is the new @Benji_Mascolo SCUSALO NON L'HA FATTO APPOSTA. - alessia_gobbo : Dal profilo Instagram di @Benji_Mascolo Do pienamente ragione a Benjamin.. Non ci vedo nulla di divertente in quest… - ParliamoDiNews : Verissimo, Benjamin Mascolo e Bella Thorne svelano dove si sposeranno #verissimo #benjamin #mascolo #bella #thorne… -

Ultime Notizie dalla rete : Benjamin Mascolo Ben & Bella, in un mèlo romano per giovani adulti Si sposeranno presto, sulle rive del Lago di Como e poi a Los Angeles. Benjamin Mascolo e Bella Thorne hanno sfilato sul tappeto rosso mano nella mano, fra sorrisi a cuoricino e molta disponibilità nei confronti del fan presenti alla Festa del Cinema di Roma . Lei ha ...

FESTA DEL CINEMA DI ROMA 16 - Ad Alice "Time is Up" Bella Thorne e Benjamin Mascolo in "Time is Up" " Time is Up " è il film più elementare proposto in questa stagione. Semplice e basico nei personaggi e nello sviluppo della storia ma anche nelle ipotetiche trovate ...

Benjamin Mascolo e Bella Thorne matrimonio: dove e quando si sposano Corriere dello Sport Roma 2021, Bella e Benji coppia nella realtà e nella finzione Bella Thorne e Benjamin Mascolo sbarcano alla Festa del Cinema di Roma per presentare il comune progetto di cui hanno fatto parte come attori: Time is up.

Verissimo, Benjamin Mascolo e Bella Thorne svelano dove si sposeranno Verissimo, Benjamin Mascolo e Bella Thorne svelano dove si sposeranno. Ieri pomeriggio Benjamin Mascolo, ex componente del duo Benji e Fede ...

