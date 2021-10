Ballottaggi, si vota in 65 Comuni tra cui Roma, Torino e Trieste. Affluenza in calo (Di lunedì 18 ottobre 2021) Affluenza in calo alle 23 di ieri per i Ballottaggi delle elezioni amministrative. In base ai dati diffusi dal Viminale e relativi ai 65 Comuni tra cui Roma, Torino, Trieste e altri sette capoluoghi di provincia. Un elettore su tre è andato alle urne, precisamente il 33,33%, in netto calo rispetto al 39,86% del primo turno. I seggi si sono chiusi alle 23, per riaprire oggi dalle 7 alle 15. A Roma alle 23 ha votato il 30,87% contro il 36,82% del primo turno. A Torino l'Affluenza è al 32,61%, il precedente era del 36,50%. A Trieste alle 19 aveva votato il 26%. L'appuntamento elettorale coinvolge circa 5 milioni di elettori. Si vota per ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 18 ottobre 2021)inalle 23 di ieri per idelle elezioni amministrative. In base ai dati diffusi dal Viminale e relativi ai 65tra cuie altri sette capoluoghi di provincia. Un elettore su tre è andato alle urne, precisamente il 33,33%, in nettorispetto al 39,86% del primo turno. I seggi si sono chiusi alle 23, per riaprire oggi dalle 7 alle 15. Aalle 23 hato il 30,87% contro il 36,82% del primo turno. Al'è al 32,61%, il precedente era del 36,50%. Aalle 19 avevato il 26%. L'appuntamento elettorale coinvolge circa 5 milioni di elettori. Siper ...

