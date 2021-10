Ballando, a Domenica In la resa dei conti tra Al Bano e Guillermo Mariotto: 'Potevi restare in Venezuela...' (Di domenica 17 ottobre 2021) A si parla della puntata di ieri di e di un vero e proprio caso: il voto 0 dato da ad . Sia il giudice, che il concorrente, sono ospiti di Mara Venier e affrontano la tremenda votazione di ieri. Leggi ... Leggi su leggo (Di domenica 17 ottobre 2021) A si parla della puntata di ieri di e di un vero e proprio caso: il voto 0 dato da ad . Sia il giudice, che il concorrente, sono ospiti di Mara Venier e affrontano la tremenda votazione di ieri. Leggi ...

Advertising

leggoit : Ballando, a Domenica In la resa dei conti tra Al Bano e Guillermo Mariotto: «Potevi restare in Venezuela...» - 68Stefania1101 : RT @AlminaAgata: Gli animi di Domenica In si stanno già ralleggrando con gli ospiti di Ballando con le Stelle!! Divertimento e risate da… - RSbarbori : RT @AlminaAgata: Gli animi di Domenica In si stanno già ralleggrando con gli ospiti di Ballando con le Stelle!! Divertimento e risate da… - Roberta20797187 : RT @AlminaAgata: Gli animi di Domenica In si stanno già ralleggrando con gli ospiti di Ballando con le Stelle!! Divertimento e risate da… - AlminaAgata : Gli animi di Domenica In si stanno già ralleggrando con gli ospiti di Ballando con le Stelle!! Divertimento e risa… -