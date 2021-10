Anticipazioni Una vita puntate dal 18 al 23 ottobre 2021: un nuovo dramma per Felipe (Di domenica 17 ottobre 2021) Nelle puntate dal 18 al 23 ottobre 2021 della soap opera spagnola Una vita vedremo Felipe disperato dopo aver subito un avvelenamento che lo ha quasi ucciso. Al suo risveglio però le cose sembrano molto diverse…. Anticipazioni Una vita puntate dal 18 al 21 ottobre 2021: un nuovo dramma per Felipe Dopo aver subito l’avvelenamento Felipe starà molto male per poi svegliarsi in uno stato davvero pietoso. Quello che è peggio è che le sue condizioni dopo un esame medico desteranno non poche preoccupazioni dato che si arriverà alla conclusione che l’uomo ha perso la memoria. Ovviamente una notizia del genere farà il giro del quartiere mettendo in agitazione ... Leggi su anticipazioni (Di domenica 17 ottobre 2021) Nelledal 18 al 23della soap opera spagnola Unavedremodisperato dopo aver subito un avvelenamento che lo ha quasi ucciso. Al suo risveglio però le cose sembrano molto diverse….Unadal 18 al 21: unperDopo aver subito l’avvelenamentostarà molto male per poi svegliarsi in uno stato davvero pietoso. Quello che è peggio è che le sue condizioni dopo un esame medico desteranno non poche preoccupazioni dato che si arriverà alla conclusione che l’uomo ha perso la memoria. Ovviamente una notizia del genere farà il giro del quartiere mettendo in agitazione ...

Advertising

RadiorossoneraF : RT @_Milanisti1899_: #IlSabatoDeiSondaggi #FaiUnaDomandaAlMilan Domanda numero 3. Argomento infortuni: è stata aggiunta nell'organigramma… - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni 18-23 ottobre: una terribile notizia per Brooke - LuigiPiccarozzi : RT @tgrregioneuropa: Domenica #17ottobre 11.29 @RaiTre @RaiPlay 'Variazioni sull'acqua', una mostra promossa da Centrale dell'Acqua @comuni… - zazoomblog : Una Vita anticipazioni dal 18 al 22 ottobre: Servante vuole entrare in politica - #anticipazioni #ottobre:… - infoitcultura : Anticipazioni Love is in the air: un tradimento inaspettato e una nuova coppia -