“And the winner is…” Ballando con le Stelle | ecco chi ha stravinto la prima puntata

“And the winner is…”. Ballando con le Stelle: ecco chi ha (stra)vinto la prima puntata (Di domenica 17 ottobre 2021) Ci si aspettava una grande performance da parte sua. E così è stato. Parliamo ancora della prima, straordinaria puntata di Ballando con le Stelle, ma soprattutto parliamo di Arisa. La cantante di Potenza, durante la puntata del 16 ottobre 2021 ha conquistato tuttidebuttando al fianco di Vito Coppola sulle note di “A Little Party Never Killed Nobody”. Col suo charleston ha conquistato il quinto posto delle preferenze dei giudici (dietro a Morgan, Mietta, Bianca Gascoigne e Sabrina Salerno), ma grazie al tesoretto è schizzata in vetta alla classifica. Posto che ha mantenuto anche col televoto che l’ha posizionata in alto insieme a Morgan e Mietta. Insomma, la prima puntata del talent vip di Milly Carlucci è stata vinta proprio da Arisa. “Abbiamo detto chi è passato ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 17 ottobre 2021) Ci si aspettava una grande performance da parte sua. E così è stato. Parliamo ancora della, straordinariadicon le, ma soprattutto parliamo di Arisa. La cantante di Potenza, durante ladel 16 ottobre 2021 ha conquistato tuttidebuttando al fianco di Vito Coppola sulle note di “A Little Party Never Killed Nobody”. Col suo charleston ha conquistato il quinto posto delle preferenze dei giudici (dietro a Morgan, Mietta, Bianca Gascoigne e Sabrina Salerno), ma grazie al tesoretto è schizzata in vetta alla classifica. Posto che ha mantenuto anche col televoto che l’ha posizionata in alto insieme a Morgan e Mietta. Insomma, ladel talent vip di Milly Carlucci è stata vinta proprio da Arisa. “Abbiamo detto chi è passato ...

