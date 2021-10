Allegri nel pre partita: «Alex Sandro fuori? Ieri ha sbagliato pure spogliatoio» (Di domenica 17 ottobre 2021) Massimiliano Allegri ha parlato nel pre partita di Juve-Roma: le sue dichiarazioni Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN prima di Juve-Roma. KEAN – «Dovrebbe fare gol, che sarebbe importante. La partita è bella, c’è più pubblico grazie alle nuove normative. Per noi è una gara importante per fare un salto in avanti in classifica». Alex Sandro fuori – «Ieri ha sbagliato anche porta dello spogliatoio, poverino. Ho preferito farlo riposare». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 ottobre 2021) Massimilianoha parlato nel predi Juve-Roma: le sue dichiarazioni Massimilianoha parlato a DAZN prima di Juve-Roma. KEAN – «Dovrebbe fare gol, che sarebbe importante. Laè bella, c’è più pubblico grazie alle nuove normative. Per noi è una gara importante per fare un salto in avanti in classifica».– «haanche porta dello, poverino. Ho preferito farlo riposare». L'articolo proviene da Calcio News 24.

