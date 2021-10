Allegri | «Alex Sandro? Poverino | ieri invece che andare nello spogliatoio ha sbagliato anche porta»

(Di domenica 17 ottobre 2021) Prima della partita contro la Roma, il tecnico della Juventus, Massimiliano, ha parlato ai microfoni di Dazn. Che lavoro ha chiesto a Kean? “Dovrebbe fare gol, sarebbe una cosa molto imnte. E’ una partita bella, tra l’altro c’èpiù pubblico stasera grazie alle nuove normative, quindi per noi è una partita imnte perché ci permetterebbe di fare un ulteriore salto in classifica”. Cosa ha fatto la differenza per tenere fuori? “hadi entrareè entrato da un’altra parte, quindi ho preferito magari lasciarlo a riposo e non farlo giocare”. Si aspettava le parole ...

Per l'occasione, oltre all'infortunato Dybala deve rinunciare a De Ligt e allora rilancia Bonucci al centro di una difesa in cui si rivede De Sciglio per far rifiatareSandro. A ...Massimilianoha parlato nel pre partita di Juve - Roma: le sue dichiarazioni Massimilianoha parlato a DAZN prima di Juve - Roma. KEAN ...Mourinho, nella conferenza stampa della vigilia, aveva caricato così la squadra: “Loro sono superiori, ma dobbiamo avere il coraggio di fare la partita. Per me e Max conta solo il risultato”.Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha spiegato le sue scelte di formazione in vista della sfida contro la Roma ...