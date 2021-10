Alimentazione – Centinaio: Lega in prima linea contro omologazione (Di domenica 17 ottobre 2021) Alimentazione – Centinaio (Mipaaf): Lega da sempre in prima linea con governo contro ogni tentativo di omologazione – “Il governo ha sempre tenuto la barra dritta contro ogni tentativo di omologazione del food. Ora che sono emersi dettagli in merito all’esistenza di un gruppo di interessi che al suo interno raggruppa non solo Multinazionali, ma anche Istituzioni come Fao e Commissione europea e che punterebbe a ribaltare il Farm to Fork in Fork to Farm, saremo ancora più fermi in direzione della tutela del territorio, delle nostre diversità alimentari e delle nostre Pmi”. Così il sottosegretario alle Politiche agricole Gian Marco Centinaio in merito alle recenti notizie dell’esistenza di un Piano che, negando la ... Leggi su romadailynews (Di domenica 17 ottobre 2021)(Mipaaf):da sempre incon governoogni tentativo di– “Il governo ha sempre tenuto la barra drittaogni tentativo didel food. Ora che sono emersi dettagli in merito all’esistenza di un gruppo di interessi che al suo interno raggruppa non solo Multinazionali, ma anche Istituzioni come Fao e Commissione europea e che punterebbe a ribaltare il Farm to Fork in Fork to Farm, saremo ancora più fermi in direzione della tutela del territorio, delle nostre diversità alimentari e delle nostre Pmi”. Così il sottosegretario alle Politiche agricole Gian Marcoin merito alle recenti notizie dell’esistenza di un Piano che, negando la ...

