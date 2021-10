Albano trova una nuova Romina | di cognome fa Perri | ecco chi è

(Di domenica 17 ottobre 2021), hato una, duettare con il celebre cantante è stato il regalo più bello che potesse ricevere durante il suo decimo compleanno., hato una, difa(Foto dal web)La bambina prodigiosa è andata in scena con il celebre cantautore ePower, la sua voce è molto potente, può essere praragonata a quella di cantanti adulti sulla scena della musica italiana. Il celebre cantante si è esibito con ben tre Romine, la sua ex moglie, la figliaCarrisi e la piccola prodigiosa, che per la comunicà italo-americana è diventata una star a tutti gli effetti. La giovane ...

Ultime Notizie dalla rete : Albano trova

Ck12 Giornale

... mentre Broniin Perisa un'altra arma pericolosa per far male alla difesa bianconera. I ... Porcu 2 Tabellino Broni: Bestagno 2, Galbiati 18, Dedic 13, Perisa 11, Krivacevic 17,6, ...Carrisi sta avendo dei problemi con suo figlio Yari, col quale non va molto d'accordo. Il cantante di Cellino San Marco sispesso al centro del gossip a causa della sua vita sentimentale. ...Albano, ha trovato una nuova Romina, duettare con il celebre cantante è stato il regalo più bello che potesse ricevere durante il suo ...Una bellezza, oltretutto, al naturale, acqua e sapone, anche se ultimamente si rincorrono voci secondo le quali anche Romina avrebbe ceduto al ritocchino. La risposta della ex di Al Bano è spiazzante.