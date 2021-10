Zazzaroni e i lamentosi del pallone | finché c’è calcio c’è lagnanza

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 16 ottobre 2021) “c’èc’è”, scrive Ivansul Corriere dello Sport. Si riferisce ai lamenti di Maurizio Sarri e Rocco Commisso, ma anche di Figc e Lega. Il tecnico della Lazio, ieri, ha detto di non riconoscersi più nel, diventato uno show macinasoldi che gli impedisce di lavorare con i suoi uomini come vorrebbe.scrive: “Tutto vero, non nuovo eppure condivisibile; è altrettanto vero che proprio ilbusiness consente ad allenatori e giocatori di guadagnare cifre un tempo considerate impensabili”. Curioso, però, continua, che Sarri si lamenti quando non è lui penalizzato dalle Nazionali ma il suo avversario, l’Inter di Inzaghi, che probabilmente dovrà fare a meno dei sudamericani. Poi c’è Commisso, che ha criticato l’incidenza dei ...