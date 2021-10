Virtus Bologna, infortunio alla schiena per Mannion contro Trieste (Di sabato 16 ottobre 2021) Niccolò Mannion ha accusato un infortunio alla schiena durante Virtus Bologna-Allianz Trieste, match conquistato dagli emiliani per 94-79, preoccupando i propri tifosi. Il playmaker italiano ha percepito dolore lombare subito dopo un salto, esattamente durante la fase di atterraggio; il più classico degli infortuni per i cestisti professionisti, occorso al promettente esponente della Nazionale italiana, nonché ex Nba. Il giocatore formatosi tra le fila dei Golden State Warriors, secondo il tecnico Sergio Scariolo, non dovrebbe avere particolari problemi derivati dal suddetto problema fisico; l’entità del problema, difatti, non sarebbe particolarmente rilevante e dunque il timore scaturito dalle immagini è soltanto illusorio. Mannion ha contribuito ... Leggi su sportface (Di sabato 16 ottobre 2021) Niccolòha accusato undurante-Allianz, match conquistato dagli emiliani per 94-79, preoccupando i propri tifosi. Il playmaker italiano ha percepito dolore lombare subito dopo un salto, esattamente durante la fase di atterraggio; il più classico degli infortuni per i cestisti professionisti, occorso al promettente esponente della Nazionale italiana, nonché ex Nba. Il giocatore formatosi tra le fila dei Golden State Warriors, secondo il tecnico Sergio Scariolo, non dovrebbe avere particolari problemi derivati dal suddetto problema fisico; l’entità del problema, difatti, non sarebbe particolarmente rilevante e dunque il timore scaturito dalle immagini è soltanto illusorio.ha contribuito ...

Advertising

fanpage : Niccolò Mannion non ha mai perso il sorriso e la speranza, e ora finalmente può pregustare il suo ritorno sul parqu… - sportface2016 : #VirtusBologna, infortunio alla schiena per #Mannion contro Trieste - SportandoIT : Serie A Unipolsai, il tabellino di Virtus Segafredo Bologna – Allianz Trieste - Nutizieri : La Virtus è una regola, si arrende anche Trieste: 94-79. Festa per Mannion - bologna_sport : I voti ai giocatori bianconeri -