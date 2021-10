“Venite, l’ho ammazzato”. Compra una casa e uccide l’agente immobiliare per un motivo assurdo (Di sabato 16 ottobre 2021) Un dramma incredibile ha scosso un’intera nazione. Un uomo di 41 anni, che lavorava come agente immobiliare, è stato ammazzato senza scrupoli dopo aver venduto una casa. L’acquirente si era lamentato del fatto che l’abitazione non fosse identica a quella mostrata in alcune fotografie, pubblicate online dal sito dell’agenzia. La sua furia ha raggiunto i massimi livelli e ha preso una drastica decisione: ha sparato alcuni colpi di arma da fuoco contro il 41enne, uccidendolo senza pietà. Il cliente, che aveva 84 anni, ha rivolto l’arma contro di sé e si è sparato. Un omicidio-suicidio che ha lasciato tutti esterrefatti. L’assassino, prima di togliersi la vita, ha contattato la polizia per avvisarla del delitto appena consumato. Poi si è chiuso all’interno di una stanza e si è suicidato. Le sue parole alle forze ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 16 ottobre 2021) Un dramma incredibile ha scosso un’intera nazione. Un uomo di 41 anni, che lavorava come agente, è statosenza scrupoli dopo aver venduto una. L’acquirente si era lamentato del fatto che l’abitazione non fosse identica a quella mostrata in alcune fotografie, pubblicate online dal sito dell’agenzia. La sua furia ha raggiunto i massimi livelli e ha preso una drastica decisione: ha sparato alcuni colpi di arma da fuoco contro il 41enne,ndolo senza pietà. Il cliente, che aveva 84 anni, ha rivolto l’arma contro di sé e si è sparato. Un omicidio-suicidio che ha lasciato tutti esterrefatti. L’assassino, prima di togliersi la vita, ha contattato la polizia per avvisarla del delitto appena consumato. Poi si è chiuso all’interno di una stanza e si è suicidato. Le sue parole alle forze ...

