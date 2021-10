Vaccinazioni, oltre 8 milioni di dosi somministrate in Campania: seconda iniezione per 3.697.104 di cittadini (Di sabato 16 ottobre 2021) “Si comunicano i dati aggiornati delle Vaccinazioni alle ore 16.30 di oggi, quando, in Campania, sono stati superati gli 8 milioni di dosi somministrate”. Lo rende noto un comunicato dell’Ufficio stampa della Regione Campania. “Complessivamente – prosegue la nota – al momento sono stati vaccinati con la prima dose 4.223.018 cittadini. Di questi 3.697.104 hanno completato la vaccinazione con la seconda dose. Sono invece 79.937 le terze dosi. Le somministrazioni effettuate sono state finora in totale: 8.000.059. In Campania è stata raggiunta la soglia dell’80% di vaccinati con ciclo completo pari a 4.083.236”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 16 ottobre 2021) “Si comunicano i dati aggiornati dellealle ore 16.30 di oggi, quando, in, sono stati superati gli 8di”. Lo rende noto un comunicato dell’Ufficio stampa della Regione. “Complessivamente – prosegue la nota – al momento sono stati vaccinati con la prima dose 4.223.018. Di questi 3.697.104 hanno completato la vaccinazione con ladose. Sono invece 79.937 le terze. Le somministrazioni effettuate sono state finora in totale: 8.000.059. Inè stata raggiunta la soglia dell’80% di vaccinati con ciclo completo pari a 4.083.236”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

News_24it : LIVORNO - Oggi, dopo poco più di sei mesi e ben 210mila vaccini inoculati, chiude l'hub del Modigliani Forum. Il fl… - Scantrapello84 : @EnricoWinterth1 @CriticaScient Il tempo al momento dà torto ad esempio a Bossche, che già a marzo disse che le vac… - infoitinterno : Russia, vaccinazioni a rilento: record di morti oltre mille in un giorno - NIKI22144716 : @HuffPostItalia Non mi sembra proprio, se ormai siamo oltre all'80% di vaccinati! Il Green Pass e' solo un documen… - bitto_max : @ELENABO57732311 @michele_geraci È solo per le fasce più deboli non per tutti. Capisco la paura e il pensiero al co… -