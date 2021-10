Terremoto Imu | trema anche la prima casa | i dettagli

(Di sabato 16 ottobre 2021) Un gruppo di professionisti ha analizzato la situazione sulla riforma. Il timore è l’aumento delle tasse sulle case, inclusa laLa riforma degli estimi catastali tiene banco nonostante sia programmata per il 2026. Il tema è molto caldose il premier ha rassicurato sul fatto che i contribuenti non si accorgeranno dei cambiamenti. L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Imu

Consumatore.com

...essere la traduzione del documento del Parlamento? Il valore di mercato incide non solo sull', ...radio cusano campus renzi Share Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Articolo precedente. ...Tutto il(che è erroneo derubricare a fatto privato, viste le conseguenze nel mondo dei ... No all'sulla prima casa Il consiglio dei ministri approva la Nadef. In arrivo 20 disegni di ...Un gruppo di professionisti ha analizzato la situazione sulla riforma. Il timore è l’aumento delle tasse sulle case, inclusa la prima La riforma degli estimi catastali tiene banco nonostante sia progr ...