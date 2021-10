Tapiro ad Ambra, Ecco il fuorionda choc che non è andato in onda. Tutto ribaltato, Striscia pubblica tutta la verità (Di sabato 16 ottobre 2021) Tutti, vip e non, in difesa di Ambra Angiolini e contro Striscia la notizia. Ma sul caso del Tapiro d’oro consegnato a caldo dopo la rivelazione della fine dell’amore tra l’ex star di Non è la Rai e Max Allegri, causa corna di quest’ultimo, Antonio Ricci sgancia una nuova bomba. Sul sito del tg satirico di Canale 5 è apparso un video inedito, mai andato in onda: si tratta del “fuorionda” che ha preceduto il servizio con Valerio Staffelli e la Angiolini. Ambra sapeva del Tapiro: guarda qui il “fuorionda” di Striscia la notizia Dal quale si evince che Ambra sapeva della consegna del poco “delicato” premio, era stata pre-allertata e aveva accettato di buon grado. Nessun ... Leggi su cityroma (Di sabato 16 ottobre 2021) Tutti, vip e non, in difesa diAngiolini e controla notizia. Ma sul caso deld’oro consegnato a caldo dopo la rivelazione della fine dell’amore tra l’ex star di Non è la Rai e Max Allegri, causa corna di quest’ultimo, Antonio Ricci sgancia una nuova bomba. Sul sito del tg satirico di Canale 5 è apparso un video inedito, maiin: si tratta del “” che ha preceduto il servizio con Valerio Staffelli e la Angiolini.sapeva del: guarda qui il “” dila notizia Dal quale si evince chesapeva della consegna del poco “delicato” premio, era stata pre-allertata e aveva accettato di buon grado. Nessun ...

