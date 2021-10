Superbike, Toprak Razgatlioglu favorito per superpole e gara-1, Jonathan Rea deve inventarsi qualcosa… (Di sabato 16 ottobre 2021) Toprak Razgatlioglu e ancora Toprak Razgatlioglu. Sul circuito San Juan Villicum (Argentina), penultima tappa del Mondiale 2021 di Superbike, il turco della Pata Yamaha with Brixx WorldSBK ha dominato la scena nel corso delle prime prove libere e le intenzioni in vista della superpole e di gara-1 odierne sono bellicose: stare davanti a tutti e avvicinarsi in maniera decisa al titolo mondiale. Toprak in Argentina si presenta con 24 punti di vantaggio su Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK). La matematica non è un’opinione e non si presta a interpretazioni: per chiudere i giochi e laurearsi campione del mondo, Razgatlioglu dovrà avere almeno 62 punti di margine sull’iridato uscente, senza dimenticare di ... Leggi su oasport (Di sabato 16 ottobre 2021)e ancora. Sul circuito San Juan Villicum (Argentina), penultima tappa del Mondiale 2021 di, il turco della Pata Yamaha with Brixx WorldSBK ha dominato la scena nel corso delle prime prove libere e le intenzioni in vista dellae di-1 odierne sono bellicose: stare davanti a tutti e avvicinarsi in maniera decisa al titolo mondiale.in Argentina si presenta con 24 punti di vantaggio suRea (Kawasaki Racing Team WorldSBK). La matematica non è un’opinione e non si presta a interpretazioni: per chiudere i giochi e laurearsi campione del mondo,dovrà avere almeno 62 punti di margine sull’iridato uscente, senza dimenticare di ...

