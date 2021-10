Serve una soglia del rischio che siamo disposti a correre per il Covid (Di sabato 16 ottobre 2021) Vi è una questione che, a suo tempo, già trattai su queste pagine, e che oggi mi pare sia della massima urgenza. Quando si emettono delle norme speciali – specialmente quelle che limitino i diritti costituzionalmente garantiti delle persone, utilizzando a giustificazione l’emergenza pandemica – è previsto che i criteri di proporzionalità e ragionevolezza debbano essere entrambi rispettati. Di questo si è dibattuto e si dibatte con intensità; e si tenta di fondare sia la ragionevolezza sia la proporzionalità di imposizioni come quelle legate al green pass, o alle mascherine o altro, da una parte sulle indicazioni scientifiche che via via si sono acquisite, le quali sole possono essere utilizzate per prevedere l’effetto sulla pandemia, e dall’altra sulla considerazione del peso che le misure intraprese hanno nel campo sociale, civile e culturale, su cittadini, imprese e istituzioni. Non ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 16 ottobre 2021) Vi è una questione che, a suo tempo, già trattai su queste pagine, e che oggi mi pare sia della massima urgenza. Quando si emettono delle norme speciali – specialmente quelle che limitino i diritti costituzionalmente garantiti delle persone, utilizzando a giustificazione l’emergenza pandemica – è previsto che i criteri di proporzionalità e ragionevolezza debbano essere entrambi rispettati. Di questo si è dibattuto e si dibatte con intensità; e si tenta di fondare sia la ragionevolezza sia la proporzionalità di imposizioni come quelle legate al green pass, o alle mascherine o altro, da una parte sulle indicazioni scientifiche che via via si sono acquisite, le quali sole possono essere utilizzate per prevedere l’effetto sulla pandemia, e dall’altra sulla considerazione del peso che le misure intraprese hanno nel campo sociale, civile e culturale, su cittadini, imprese e istituzioni. Non ...

Advertising

borghi_claudio : @davidlapo1967 Non serve una laurea in medicina per leggere dei dati ma se gradisce il laureato lui lo è, è pure pr… - AntoVitiello : #Pioli: '#Calabria convocabile per il Verona, domani gioca #Tatarusanu. Per #Mirante serve ancora una settimana di preparazione' #Milan - AlessiaMorani : Queste immagini arrivano da Jesi. Pare abbiamo piazzato una molotov alla sede della #Cgil. Aspettiamo di capire cos… - LucaViaggio : RT @autocostruttore: Lecce: in monopattino, scontro con un'auto: ferita una 15enne. Ancora in coma la 13enne travolta due giorni fa. Ma lo… - GarneWrex : RT @IlTraduci: T.:”Italia unico paese mondiale dove non serve una minchi@ per ottenere 15.000€/mese per urlare solo boiate dalla cucina loc… -

Ultime Notizie dalla rete : Serve una Studente no Green Pass le canta a L'Aria Che Tira: Merlino gli toglie l'audio ...formalmente per non diffondere la pandemia " ha proseguito lo studente " ma sostanzialmente serve ... Per Francesco il Green Pass è "una misura che a parte l'ipocrisia da un punto di vista giuridico è ...

Proteste per il Green pass da Trieste a Genova ma nessun blocco Dal palco si è voluto sottolineare che è stata una piazza 'senza colori' anche se a prevalere era ... Il green pass serve alla ripartenza delle imprese, sono d'accordo con chi lo dice, ma il porto ...

Il monito di Mattarella: "Alle toghe serve una profonda riforma" ilGiornale.it L’università: una comunità aperta, critica, antifascista Lo scorso 8 ottobre l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università per Stranieri di Siena ha visto l’insediamento come rettore di Tomaso Montanari. Il suo discorso di insediamento, inusuale in u ...

Salvini, l'avrebbero accusato La sequenza partiva dalla riconduzione della liberazione dell'Italia a una resistenza condotta in via tendenzialmente esclusiva dai partigiani comunisti, sì da oscurare la parte assolutamente decisiva ...

...formalmente per non diffondere la pandemia " ha proseguito lo studente " ma sostanzialmente... Per Francesco il Green Pass è "misura che a parte l'ipocrisia da un punto di vista giuridico è ...Dal palco si è voluto sottolineare che è statapiazza 'senza colori' anche se a prevalere era ... Il green passalla ripartenza delle imprese, sono d'accordo con chi lo dice, ma il porto ...Lo scorso 8 ottobre l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università per Stranieri di Siena ha visto l’insediamento come rettore di Tomaso Montanari. Il suo discorso di insediamento, inusuale in u ...La sequenza partiva dalla riconduzione della liberazione dell'Italia a una resistenza condotta in via tendenzialmente esclusiva dai partigiani comunisti, sì da oscurare la parte assolutamente decisiva ...