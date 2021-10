Sci | Paris | Calendario equo tra gare veloci e tecniche Pechino? Incognita

(Di sabato 16 ottobre 2021) Bologna, 16 ottobre 2021 " Una occasione in più per Dominikverso l'assalto alla Coppa del mondo generale. La Fis ha finalmente deciso di costruire uncon lo stesso numero di prove ...

Ultime Notizie dalla rete : Sci Paris

Quotidiano.net

: "Non sono favorito. Olimpiade? Incognita" Due i grandi obiettivi di questa stagione, la Coppa del mondo, c'è anche quella di specialità, e poi a febbraio le Olimpiadi : "E' un passo avanti ...Un bilancio della tua preparazione estiva. ' Direi che sono riuscito a lavorare molto bene. Sono riuscito a rispettare il programma stabilito senza problemi, penso che questo sia stato ottimo. Il ...La Fis ha finalmente varato un calendario che presenta lo stesso numero di prove veloci e tecniche, ma i favoriti per Paris restano Kilde e Pinturault ...Dominik Paris, da ormai oltre un lustro, è l'indiscussa stella dello sci alpino italiano in campo maschile. In Coppa del Mondo vanta la bellezza di ben 19 vittorie: meglio di lui, nel Bel Paese, hanno ...