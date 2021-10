Scene da un matrimonio | anticipazioni terza puntata | la storia di Ylenia e Matteo

(Di sabato 16 ottobre 2021) Oggi, sabato 16 ottobre, alle 14:10, su Canale 5 arriva il terzo appuntamento con "da un". Anna Tatangelo racconta deldi, di Genzano di Roma.si sono conosciuti sette anni fa quando lei aveva 20 anni e lui 21, durante una serata in un pub con alcuni amici comuni. Perè amore a prima vista,impiega invece più di un anno per capire l'amore che prova per lui. Dopo il primo bacio, però, i due giovani attraversano tutte le tappe: dopo un anno vanno a vivere insieme, dopo un altro anno nasce Emma, ??quasi contemporaneamente ottengono il mutuo per comprare casa e nasce Giulia. A questo punto i due innamorati decideranno di sposarsi nella chiesa di San Salvatore a ...

Advertising

_AnnaTatangelo_ : Il carretto passava e quella donna gridava…TUTTI SU CANALE 5 alle 14.00 inizia “Scene da un matrimonio” ??… - SerieTvserie : Scene da un Matrimonio su Canale 5 con Anna Tatangelo: quando va in onda, puntate, streaming - SMSNEWSOFFICIAL : Sabato 16 ottobre, alle ore 14:10, su Canale 5 terzo appuntamento con “Scene da un Matrimonio” - tvblogit : Scene da un Matrimonio su Canale 5 con Anna Tatangelo: quando va in onda, puntate, streaming - infoitcultura : Scene da un Matrimonio, pioggia di critiche sulla trasmissione: terribile inizio -

Ultime Notizie dalla rete : Scene matrimonio

IT 13.40 BEAUTIFUL 14.10DA UNDocu - reality 15.40 LOVE IS IN THE AIR 16.30 VERISSIMO Talk show 18.45 CADUTA UBERA 20.00 TG5 TELEGIORNALE/METEO. IT 20.40 STRISCIA LA NOTIZIA 21.20 ...IT 13.40 BEAUTIFUL 14.10DA UNDocu - reality 15.40 LOVE IS IN THE AIR 16.30 VERISSIMO Talk show 18.45 CADUTA UBERA 20.00 TC5 TELEGIORNALE/METEO. IT 20.40 STRISCIA LA NOTIZIA 21.20 ...L’unica nota positiva dell’intero format sembra proprio lei, Anna Tatangelo che molti hanno trovato perfetta per il ruolo di conduttrice del programma . Scene da un matrimonio: trasmissione stroncata ...Il noto illustratore rilegge in modo assolutamente creativo la storia di quella che lui stesso definisce "la regina lunga di un secolo breve", in ...