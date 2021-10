Roma, D’Alema: “Assenza del centrodestra? Occasione mancata per dimostrarsi all’altezza del governo nazionale” (Di sabato 16 ottobre 2021) Il presidente della fondazione degli ItalianiEuropei, Massimo D’Alema, presente in piazza San Giovanni, alla manifestazione indetta dai tre sindacati confederali “Mai più fascismi’, afferma: “L’assalto alla sede nazionale del più grande sindacato italiano è stato un fatto gravissimo che non era mai accaduto neppure negli anni più bui e quindi era giusto che ci fosse una risposta ed era anche giusto che tutte le forze politiche si unissero in questa risposta”. L’ex presidente del Consiglio sottolinea e ricorda: “Quando si è trattato di difendere lo Stato democratico contro una violenza che si definiva ‘rossa’ e di sinistra, noi abbiamo difeso lo Stato democratico e in questo sta la differenza tra la sinistra e la destra. Siamo diversi perché per noi la difesa dello Stato democratico è stato più importante”. D’Alema vuole evitare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) Il presidente della fondazione degli ItalianiEuropei, Massimo, presente in piazza San Giovanni, alla manifestazione indetta dai tre sindacati confederali “Mai più fascismi’, afferma: “L’assalto alla sededel più grande sindacato italiano è stato un fatto gravissimo che non era mai accaduto neppure negli anni più bui e quindi era giusto che ci fosse una risposta ed era anche giusto che tutte le forze politiche si unissero in questa risposta”. L’ex presidente del Consiglio sottolinea e ricorda: “Quando si è trattato di difendere lo Stato democratico contro una violenza che si definiva ‘rossa’ e di sinistra, noi abbiamo difeso lo Stato democratico e in questo sta la differenza tra la sinistra e la destra. Siamo diversi perché per noi la difesa dello Stato democratico è stato più importante”.vuole evitare ...

