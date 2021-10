Reddito di cittadinanza | l’ex presidente Inps lo dice chiaro | «Sono 700 milioni al mese sprecati»

(Di sabato 16 ottobre 2021) Si scrivedie si legge: «Ogniche passa700o parte di essi che vannoo che non vanno nella giusta direzione». O almeno questa è l’idea chedell’, Antonio Mastrapasqua, ha del sussidio di Stato che il centrodestra vorrebbe quanto meno riformare, rivedere e correggere. E che lo stesso Mastrapasqua valuta come “spreco”, o comunque come un fondo da re-indirizzare in un modo più appropriato. Che poi è esattamente quanto emerso ieri nel Cdm, dove un duro scontro tra il ministro leghista Giulietti e quello grillino Patuanelli ha fatto scoppiare la grana, culminata in un aspro confronto di cui abbiamo dato conto.di, ...

Lo scontro esploso ieri durante il Consiglio dei ministri, quando i partecipanti sono arrivati a discutere deldi, continua ad avere degli strascichi polemici. Le posizioni emerse tra sostenitori e contrari della manovra di matrice grillina sono così incompatibili da aver spinto a ...Continua anche dopo il consiglio dei ministri lo scontro Lega - M5s sul finanziamento per ildi. Il ministro per lo sviluppo Giancarlo Giorgetti spiega che alla Lega sembra 'inaccettabile' prende le risorse per gli ultimi tre mesi deldi'dai 40 ...In Germania è “fumata bianca” per una possibile coalizione semaforo (SPD-Verdi-Liberali), ad annunciarlo è il laeder SPD Olaf Scholz.La Caritas ha pubblicato un nuovo rapporto sulla povertà: nel 2020 crescono i nuovi poveri, mentre la crisi pandemica acuisce povertà vecchie e nuove in maniera diversa da nord a sud ...