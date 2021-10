Pippo Baudo, l’ex moglie Katia Ricciarelli: “Fui conquistata dalla sua dolcezza” (Di sabato 16 ottobre 2021) Pippo Baudo è stato legato all’ex moglie, Katia Riccciarelli fino al 2004: la coppia si era unita in nozze nel gennaio 1986. Il tredici volte conduttore del Festival Di Sanremo stasera sarà “Ballerino per una notte” nella prima puntata di “Ballando Con Le Stelle” a partire dalle 21:30 su Raiuno. Katia Ricciarelli si stava lasciando alle spalle una burrascosa storia d’amore con il collega tenore Jose Maria Carreras, il presentatore siciliano era reduce dal matrimonio con Angela Lippi, dalla quale ha avuto l’unica figlia Tiziana. Tra Baudo all’epoca cinquantenne, la soprano dieci anni più giovane, scocca la scintilla e pochi mesi dopo i due arrivano all’altare. Pippo Baudo e la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 16 ottobre 2021)è stato legato alRiccciarelli fino al 2004: la coppia si era unita in nozze nel gennaio 1986. Il tredici volte conduttore del Festival Di Sanremo stasera sarà “Ballerino per una notte” nella prima puntata di “Ballando Con Le Stelle” a partire dalle 21:30 su Raiuno.si stava lasciando alle spalle una burrascosa storia d’amore con il collega tenore Jose Maria Carreras, il presentatore siciliano era reduce dal matrimonio con Angela Lippi,quale ha avuto l’unica figlia Tiziana. Traall’epoca cinquantenne, la soprano dieci anni più giovane, scocca la scintilla e pochi mesi dopo i due arrivano all’altare.e la ...

