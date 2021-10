Non solo bisessuale, è che Superman s'è innamorato di un giornalista (Di sabato 16 ottobre 2021) Era destino che succedesse, prima o poi. E l’altro giorno è successo, la cosa è ufficiale: Superman, alias Nembo Kid, è diventato bisessuale. A tutti gli effetti. Ogni organo d’informazione ne ha parlato, com’è più che comprensibile per il supermacho del pianeta un po’ in ritardo sulle mode, forse, ma con gli ultrapoteri rimasti intatti. Rinvigoriti. Cosicché ogni maschio ostile alla banalità potrà sognare, d’ora in poi, la crestina da indossare per servire la supercolazione al ganzo di Krypton dopo una notte, diciamo, al plutonio. Ma di più. Perché non si ferma alla scoperta della bisessualità l’emancipazione arrivataci addosso dall’iperspazio. Macché. S’è pure innamorato di un giornalista, Superman. Lui sa meglio di noi, vedendo tutto, tutto sentendo, ultraleggendo e superconoscendo, fingendosi tra ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 16 ottobre 2021) Era destino che succedesse, prima o poi. E l’altro giorno è successo, la cosa è ufficiale:, alias Nembo Kid, è diventato. A tutti gli effetti. Ogni organo d’informazione ne ha parlato, com’è più che comprensibile per il supermacho del pianeta un po’ in ritardo sulle mode, forse, ma con gli ultrapoteri rimasti intatti. Rinvigoriti. Cosicché ogni maschio ostile alla banalità potrà sognare, d’ora in poi, la crestina da indossare per servire la supercolazione al ganzo di Krypton dopo una notte, diciamo, al plutonio. Ma di più. Perché non si ferma alla scoperta della bisessualità l’emancipazione arrivataci addosso dall’iperspazio. Macché. S’è puredi un. Lui sa meglio di noi, vedendo tutto, tutto sentendo, ultraleggendo e superconoscendo, fingendosi tra ...

RobertoBurioni : Per i lavoratori portuali dal 1963 è obbligatoria la vaccinazione antitetanica. Chi non si vaccina non può lavorar… - Giorgiolaporta : Vi stanno sbeffeggiando in tutte le maniere, denigrando, dicendo che siete 4 scemi inutili. Avete un solo modo per… - lorepregliasco : L'apocalisse #greenpass non c'è stata. Bisognerebbe riflettere sulla distanza tra la bolla mediatica e il mondo re… - alberto62xy : RT @Smartitina: L'unica nota positiva di questa situazione paradossale è che finalmente moltissimi italiani da nord a sud tornano a unirsi… - LuigiaFio : RT @annanapolanogue: #shoah Fiorella Anticoli aveva solo 2 anni quando fu arrestata durante la terribile retata del 16 ottobre nel Ghetto… -