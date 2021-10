Montesano a Trieste. C'è anche Pappalardo. Uniti contro il Green pass: "Insieme per la libertà" (Di sabato 16 ottobre 2021) “Il Green pass è una cosa inutile, che nulla ha a che vedere con la sanità, ma è una questione politica. Il Green pass è l’inizio di un controllo personale e individuale”. Lo ha affermato Enrico Montesano, giunto a Trieste a sostegno della protesta davanti al molo 4 del porto. L’attore viene acconto dagli applausi della gente. “Mi fa piacere che siano stati i lavoratori portuali” a organizzare la protesta, ha aggiunto, “la classe operaia sta sempre un passo avanti”. Montesano, che ha più volte pronunciato la parola ‘Green’ evocando il verso della pecora, ha parlato di “lotta per la libertà” e di “assurda disposizione”. “Sono contento che ci sia un risveglio, che le coscienze comincino a ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 16 ottobre 2021) “Ilè una cosa inutile, che nulla ha a che vedere con la sanità, ma è una questione politica. Ilè l’inizio di unllo personale e individuale”. Lo ha affermato Enrico, giunto aa sostegno della protesta davanti al molo 4 del porto. L’attore viene acconto dagli applausi della gente. “Mi fa piacere che siano stati i lavoratori portuali” a organizzare la protesta, ha aggiunto, “la classe operaia sta sempre uno avanti”., che ha più volte pronunciato la parola ‘’ evocando il verso della pecora, ha parlato di “lotta per la” e di “assurda disposizione”. “Sono contento che ci sia un risveglio, che le coscienze comincino a ...

