"Mi sono rotto i cogli***!". Giordano sbotta sul green pass (Di sabato 16 ottobre 2021) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2021/10/Gio-1.mp4 Scoppiettante diretta Instagram con Mario Giordano sul green pass. Al centro del dibattito c'è, ovviamente, la questione delle proteste dei portuali di Trieste bistrattati dalla sinistra. "Per 50 anni mi sono sentito raccontare della sacralità dello sciopero – dice Giordano – abbiamo visto scioperi al venerdì dei mezzi pubblici a iosa e non si poteva dire niente perché 'lo sciopero è sacro'. Adesso, invece, ho sentito dire che lo sciopero è diventato un ricatto. Un ricatto! Tutti i soloni della sinistra hanno definito lo sciopero un ricatto". Lo sciopero dei portuali Per non parlare del trattamento subito dai manifestanti. Li hanno definiti a vario titolo "mentecatti", "mentitori", "minorati". "Li invitavano per insultarli – insiste ...

