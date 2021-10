Juric: ”Spalletti è il top assoluto, il Napoli riesce sempre a trovare il modo per fare gol” (Di sabato 16 ottobre 2021) Juric recupera Belotti, Zaza e Linetty, out Pjaca e Praet. Sul precedente col Verona il tecnico: “Una gara come le altre” Ivan Juric, allenatore del Torino, alla vigilia della trasferta in casa della capolista Napoli, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: AL TORINO CONTRO IL Napoli SERVE UNA PARTITA PERFETTA “Serve una partita perfetta. “Già dal campionato scorso hanno alzato il livello – spiega Juric – e poi con Spalletti hanno sempre vinto. Hanno un equilibrio eccellente: se li attacchi alti sono velocissimi a ripartire, se ti abbassi colpiscono con il palleggio. Mi dispiace per le nostre tante assenze, questa squadra ha bisogno di lavorare e conoscersi, altrimenti è difficile per l’allenatore. Io voglio alzare il livello nei particolari, ma lavorare così non è semplice. Giochi ... Leggi su retecalcio (Di sabato 16 ottobre 2021)recupera Belotti, Zaza e Linetty, out Pjaca e Praet. Sul precedente col Verona il tecnico: “Una gara come le altre” Ivan, allenatore del Torino, alla vigilia della trasferta in casa della capolista, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: AL TORINO CONTRO ILSERVE UNA PARTITA PERFETTA “Serve una partita perfetta. “Già dal campionato scorso hanno alzato il livello – spiega– e poi con Spalletti hannovinto. Hanno un equilibrio eccellente: se li attacchi alti sono velocissimi a ripartire, se ti abbassi colpiscono con il palleggio. Mi dispiace per le nostre tante assenze, questa squadra ha bisogno di lavorare e conoscersi, altrimenti è difficile per l’allenatore. Io voglio alzare il livello nei particolari, ma lavorare così non è semplice. Giochi ...

