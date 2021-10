Il Milan non molla mai: rimonta due gol al Verona e vola in testa (Di sabato 16 ottobre 2021) E' un Milan 'indiavolato' che non finisce mai di stupore per tenacia, grinta e coraggio. In piena emergenza e sotto di due reti al termine del primo tempo ribalta nella ripresa il Verona e firma il momentaneo sorpasso sul Napoli in testa al campionato distanziando i cugini dell'Inter di cinque lunghezze. Decisivi ancora una volta i cambi e la qualità di una panchina lunga ma soprattutto il peso dell'esperienza di gente come Giroud che ha dato il via alla rimonta dei rossoneri storditi nella parte iniziale del match dalla velocità e aggressività degli scaligeri. Gli ospiti, che per la quarta volta consecutiva vengono raggiunti dopo un doppio vantaggio, sono andati a segno con Caprari al 7' e Barak al 24' su rigore mettendo in serie difficoltà la squadra rossonera che ha sofferto il pressing dei veneti. ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) E' un'indiato' che non finisce mai di stupore per tenacia, grinta e coraggio. In piena emergenza e sotto di due reti al termine del primo tempo ribalta nella ripresa ile firma il momentaneo sorpasso sul Napoli inal campionato distanziando i cugini dell'Inter di cinque lunghezze. Decisivi ancora una volta i cambi e la qualità di una panchina lunga ma soprattutto il peso dell'esperienza di gente come Giroud che ha dato il via alladei rossoneri storditi nella parte iniziale del match dalla velocità e aggressività degli scaligeri. Gli ospiti, che per la quarta volta consecutiva vengono raggiunti dopo un doppio vantaggio, sono andati a segno con Caprari al 7' e Barak al 24' su rigore mettendo in serie difficoltà la squadra rossonera che ha sofferto il pressing dei veneti. ...

AntoVitiello : Partita pazza a #SanSiro, il #Milan ribalta il doppio svantaggio nella ripresa e vince una gara pesantissima. Gli i… - CB_Ignoranza : Non era riuscito a trovare una squadra e alcuni 'tifosi' lo avevano insultato sui social tanto da costringerlo a di… - CB_Ignoranza : 58': Milan 0-2 Verona 59': Milan 1-2 Verona 76': Milan 2-2 Verona 78': Milan 3-2 Verona Il diavolo non muore mai ??… - Fedeshi_ : RT @MarcoR222: Samu Casti sarà tecnicamente 'scarso', non sarà certo da Milan o da Big. Però il suo l'ha sempre fatto. Non ha mai detto una… - cecio6 : @cippiriddu Il milan overperforma con o senza chalanoglu... E poi ci sono rigorini e rigoretti... Cmq lukaku fa fat… -