Guaio Milan, dopo Maignan e Theo un altro top player tra gli indisponibili (Di sabato 16 ottobre 2021) Brahim Diaz si aggiunge alla lista degli indisponibili. Il Milan fa la conta in infermeria e il risultato non è incoraggiante. Tanti gli infortunati, solo nell'ultima settimana si sono aggiunti alla lista : Maignan, Theo Hernandez e, adesso, Brahim Diaz. Brahim-Diaz-Milan Il calciatore spagnolo, durante l'ultimo giro di tamponi effettuato dal gruppo squadra, è risultato positivo al Covid. Positività quella del numero 10 che va ad aggiungersi a quella di qualche giorno fa di Theo Hernandez. Per Stefano Pioli, per la sfida contro il Verona saranno pochi i dubbio di formazione, sperando al più presto, di poter contare di nuovo sulla tutta la rosa a disposizione. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

