Gianluca Grignani a Verissimo | il racconto choc | “Sono stato molestato a 10 anni”

(Di sabato 16 ottobre 2021) “Io non riesco a stare calmo, non amo i bei momenti”, così esordiscedopo aver cantato in playback il nuovo singolo I Bei Momenti ed essersi accomodato nel salotto di Silvia Toffanin. A quasi 50, il cantautore milanese è ancora lo spirito ribelle di sempre, incapace di rallentare la sua corsa verso la libertà ma capace di commuoversi quando pensa ai suoi 4 figli. “Cambiamo argomento, sennò mi viene la lacrimuccia”, dice perentorio. In studio con la sua amata chitarra, lo vediamo divertito e riflessivo quando guarda la bio costruita ad hoc dallo staff diper ripercorrere la sua carriera, ma si dimostra quasi inquieto quando le telecamere ritornano in studio. Silvia Toffanin gli chiede: “Che bambino eri?”, e una ferita si riapre. “...

Advertising

La_Pinca : Gianluca Grignani è sempre stato un grandissimo artista, purtroppo divorato dai suoi stessi demoni. Spero che dopo… - JoIloveJu : Ho conosciuto varie persone con problemi di dipendenza da alcool ... gente spesso non ascoltata, emarginata, senza… - Cettina55947248 : Gianluca Grignani ??#verissimo - Federica_Caputo : Pensavo che questi anni di lontananza e silenzio potessero farci vedere ora un Gianluca Grignani più forte e ancora… - freelikewave : Gianluca Grignani fuori come un melone -

Ultime Notizie dalla rete : Gianluca Grignani

L' ex moglie disi chiama Francesca Dall'Olio : la loro separazione è divenuta ufficiale nel luglio del 2020, dopo ben diciassette anni di matrimonio, e da allora nessuno dei due ha mai parlato ...... infatti, ha fatto sì di avere con sé oggi un cantante amatissimo, non solo per il suo emozionante repertorio ma anche per la sua eccentrica personalità: parliamo del grande. Dopo ...Vanessa Ferrari ripercorre la gioia per questo traguardo. Nel salotto di Silvia Toffanin si racconteranno Manuela Arcuri, Gianluca Grignani, Vanessa Ferrari, Lunetta Savino, Samy Youssef dal “Grande ...Difatti a questo giro la loro beniamina ritornerà in onda con il suo ormai consueto doppio appuntamento, sia il sabato che la domenica pomeriggio alle 16:30 su Canale 5. Domenica è il turno di Anna Ta ...