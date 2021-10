GF Vip, Nicola Pisu si dichiara a Miriana Trevisan: “Provo dei sentimenti per te” (Di sabato 16 ottobre 2021) Miriana Trevisan e Nicola Pisu sempre più vicini Chi sta seguendo il Grande Fratello Vip 6 sa perfettamente che negli ultimi giorni Miriana Trevisan e Nicola Pisu sono sempre più vicini. Qualkche sera fa c’è stato un bacio a stampo tra i due gieffini ma a quanto apre è stato solo l’inizio. Nella giornata di L’articolo proviene da KontroKultura. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 16 ottobre 2021)sempre più vicini Chi sta seguendo il Grande Fratello Vip 6 sa perfettamente che negli ultimi giornisono sempre più vicini. Qualkche sera fa c’è stato un bacio a stampo tra i due gieffini ma a quanto apre è stato solo l’inizio. Nella giornata di L’articolo proviene da KontroKultura. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

infoitcultura : GF Vip, Nicola Pisu si dichiara: «Provo dei sentimenti per Miriana, vorrei baciarla» - gossipblogit : Grande Fratello VIP 6, Nicola Pisu: “Provo sentimento per Miriana”. E’ nata una nuova coppia? - zazoomblog : Grande Fratello Vip 2021 decima puntata in diretta – Nicola-Miriana e Gianmaria-Sophie nuove coppie - #Grande… - zazoomblog : Grande Fratello Vip 2021 decima puntata in diretta – Fuori Amedeo. Nicola-Miriana e Gianmaria-Sophie nuove coppie -… - zazoomblog : Grande Fratello Vip 2021 decima puntata in diretta – Nicola-Miriana e Gianmaria-Sophie nuove coppie - #Grande… -