GF Vip, Jo Squillo annuncia lo sciopero della fame: perché lo fa

GF Vip, Jo Squillo ha annunciato lo sciopero della fame nella Casa del Grande Fratello: perché lo fa e cosa le ha detto Alfonso Signorini. 

La richiesta di Jo Squillo al Grande Fratello

Nel finale della decima puntata del live del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha dedicato spazio alla vicenda del cappotto termico della villa di Cefalù di Giucas Casella. Prendendo un po' in giro il paragnosta gli ha prima fatto credere che la piscina costruita fosse abusiva, per poi rassicurarlo di aver parlato personalmente con il Comune di Cefalù per risolvere subito la questione. È a questo punto della serata che Jo Squillo si alza per fare una richiesta al GF e ad Alfonso: "Guarda, visto che tu sei così celere ..."

