Forza Nuova: Oddati (Pd), 'fuori legge organizzazioni neo fasciste' (Di sabato 16 ottobre 2021) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Una piazza bellissima e decine di migliaia di donne e uomini per ricordare a tutti che il fascismo è stato sconfitto il 25 aprile del 1945 e che è fuori legge. E fuori legge vanno messe le organizzazioni neo-fasciste. Per difendere democrazia e libertà”. Così, in un tweet, Nicola Oddati, della Direzione nazionale del Partito democratico. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Una piazza bellissima e decine di migliaia di donne e uomini per ricordare a tutti che il fascismo è stato sconfitto il 25 aprile del 1945 e che è. Evanno messe leneo-. Per difendere democrazia e libertà”. Così, in un tweet, Nicola, della Direzione nazionale del Partito democratico.

Advertising

pdnetwork : Domani saremo a Roma, in Piazza San Giovanni, al fianco dei sindacati. Dopo l'attacco fascista di Forza Nuova alla… - LaStampa : Dalla Lega a Forza Nuova, tra i portuali di Trieste spunta un consigliere-pugile di estrema destra che cerca di aiz… - gennaromigliore : Nello Rossi, ex magistrato e direttore del periodico di Magistratura Democratica, si schiera contro lo scioglimento… - DanielaTartagl7 : @fattoquotidiano Certo, non possono mettersi contro i loro elettori di CasaPound e Forza Nuova...solo quelli gli so… - TV7Benevento : Forza Nuova: Oddati (Pd), 'fuori legge organizzazioni neo fasciste'... -