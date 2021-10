Filippi: “Quando si vince si lavora meglio. Fella? Sono soddisfatto” (Di sabato 16 ottobre 2021) Le dichiarazioni dell'allenatore del Palermo, Giacomo Filippi, alla vigilia della sfida tra i rosanero e la Turris Leggi su mediagol (Di sabato 16 ottobre 2021) Le dichiarazioni dell'allenatore del Palermo, Giacomo, alla vigilia della sfida tra i rosanero e la Turris

Advertising

Mediagol : Filippi: “Quando si vince si lavora meglio. Fella? Sono soddisfatto” - Tullio_Filippi : RT @gattabuffa2: @StaseraItalia @matteosalvinimi Vogliamo parlare anche delle categorie di liberi professionisti iscritte ad albi come i me… - chevedigooo : Maria De Filippi, Tina e Gianni quando Joele e Ilaria cercano di giustificarsi - Dresda8 : Vittoria sarà quel che sarà ma Gianni veramente maleducato ed arrogante. Sarà sempre troppo tardi quando finalmente… - Liberodipensar : @Antonel36628575 @claudiomontar @corradoformigli Ma come fate a vedere quella spazzatura, come?! Io ormai non soppo… -