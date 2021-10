Covid: Onu rinuncia a nomina ex ministro della Sanità Gb (Di sabato 16 ottobre 2021) L'Onu ha rinunciato alla nomina, annunciata nei giorni scorsi, di Matt Hancock, ex ministro della Sanità nel governo britannico di Boris Johnson, a rappresentante speciale (non pagato) per la ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 16 ottobre 2021) L'Onu hato alla, annunciata nei giorni scorsi, di Matt Hancock, exnel governo britannico di Boris Johnson, a rappresentante speciale (non pagato) per la ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Onu Covid: Onu rinuncia a nomina ex ministro della Sanità Gb ... in violazione delle restrizioni Covid sul distanziamento allora in vigore. L'indicazione di Hancock era stata avanzata dalla camerunense Vera Songwe, vicesegretaria generale dell'Onu, che - a ...

16 ottobre 2021. Giornata mondiale dell'Alimentazione ...nelle famiglie e ci aiuta a edificare una società migliore nel rispetto dell'agenda 2030 dell'Onu'. ... La pandemia del COVID - 19 ha messo in luce che è necessario un urgente cambio di rotta: ha reso ...

