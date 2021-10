Coronavirus Toscana: contagi covid 16 ottobre, 212 nuovi casi (Di sabato 16 ottobre 2021) Firenze, 16 ottobre 2021 - Sono 212 i novi casi di covid registrati nella giornata di ieri su 32.014 test di cui 8.575 tamponi molecolari e 23.439 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,66 per ... Leggi su lanazione (Di sabato 16 ottobre 2021) Firenze, 162021 - Sono 212 i novidiregistrati nella giornata di ieri su 32.014 test di cui 8.575 tamponi molecolari e 23.439 test rapidi. Il tasso deipositivi è 0,66 per ...

Advertising

infoitinterno : Coronavirus Toscana: contagi covid 16 ottobre, 212 nuovi casi - cascinanotizie : ?? Coronavirus, 26 nuovi casi a Pisa e provincia ?? In Toscana sono 212, tasso dello 0,66% - qn_lanazione : #Coronavirus #Toscana: contagi covid 16 ottobre, 212 nuovi casi - ilGiunco : Coronavirus: in Toscana altri 212 casi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,66 per cento - IdeaplusT : DATI TOSCANA 16.10.2021 ??I nuovi casi registrati in Toscana sono 212 su 32.014 test di cui 8.575 tamponi molecolari… -