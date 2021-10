Consigli per il weekend: le mostre da non perdere questa settimana (Di sabato 16 ottobre 2021) INFERNO DOVE: Scuderie Quirinale QUANDO: dal 15/10/2021 PERCHÉ: Una mostra coinvolgente che scomoda persino Rodin e la sua Porta dell’Inferno di Parigi! Così le Scuderie si trasformano in gironi infernali William Adolphe Bouguereau Dante e Virgilio, 1850 olio su tela 280,5 x 225,3 cm Parigi, Musée d’Orsay, acuis par dation en 2010, Inv. 153692 © 2021. RMN-Grand Palais /Dist. Foto SCALA, Firenze, Ph: Patrice SchmidtMURANO GLASS TOYS DOVE: Museo del Vetro – VE QUANDO: fino al 6/01/2022 PERCHÉ: Giocattoli e vetro non è un accostamento che siamo abituati a pensare, eppure sull’Isola di Murano tutto diventa possibile, senza dover seguire la seconda stella a destra. Murano Glass Toys 2021. Signoretto Lampadari, CaroselloMANGA HEROES DOVE: Ex Cisterne – MI QUANDO: fino al 2/01/2022 PERCHÉ: Un viaggio esperienziale alla scoperta della cultura nipponica: 315 personaggi, eroi ed eroine sotto ... Leggi su tpi (Di sabato 16 ottobre 2021) INFERNO DOVE: Scuderie Quirinale QUANDO: dal 15/10/2021 PERCHÉ: Una mostra coinvolgente che scomoda persino Rodin e la sua Porta dell’Inferno di Parigi! Così le Scuderie si trasformano in gironi infernali William Adolphe Bouguereau Dante e Virgilio, 1850 olio su tela 280,5 x 225,3 cm Parigi, Musée d’Orsay, acuis par dation en 2010, Inv. 153692 © 2021. RMN-Grand Palais /Dist. Foto SCALA, Firenze, Ph: Patrice SchmidtMURANO GLASS TOYS DOVE: Museo del Vetro – VE QUANDO: fino al 6/01/2022 PERCHÉ: Giocattoli e vetro non è un accostamento che siamo abituati a pensare, eppure sull’Isola di Murano tutto diventa possibile, senza dover seguire la seconda stella a destra. Murano Glass Toys 2021. Signoretto Lampadari, CaroselloMANGA HEROES DOVE: Ex Cisterne – MI QUANDO: fino al 2/01/2022 PERCHÉ: Un viaggio esperienziale alla scoperta della cultura nipponica: 315 personaggi, eroi ed eroine sotto ...

